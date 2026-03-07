Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 07.03.2026
Ein Restaurantbesitzerpaar hat beschlossen, sein bisheriges Zuhause hinter sich zu lassen und auf Mount Desert Island neu anzufangen. Gesucht wird ein Haus, das dem Alltag einer fünfköpfigen Familie gerecht wird und gleichzeitig Raum für Ruhe und Rückzug bietet. Es soll bezugsfertig sein, in der Nähe von Schule und Stadt liegen und dennoch kleine Luxusmomente ermöglichen. Besonders wichtig ist ein Badezimmer, das nicht geteilt werden muss und als persönlicher Rückzugsort dient.

