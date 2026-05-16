Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 16.05.2026: Kein Haus von der Stange
22 Min.Folge vom 16.05.2026
Eine Schulleiterin kehrt nach Gulf Shores in Alabama zurück, um dort ihr langfristiges Zuhause zu finden. Gemeinsam mit ihrer Tochter sucht sie ein Haus mit Hüttenflair, das sich bewusst von klassischen Standardimmobilien abhebt. Wichtig sind eine entspannte Atmosphäre, viel Charakter und die Nähe zum Wasser.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.