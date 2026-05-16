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Island Life - Traumhaus gesucht

Kein Haus von der Stange

HGTVFolge vom 16.05.2026
Kein Haus von der Stange

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 16.05.2026: Kein Haus von der Stange

22 Min.Folge vom 16.05.2026

Eine Schulleiterin kehrt nach Gulf Shores in Alabama zurück, um dort ihr langfristiges Zuhause zu finden. Gemeinsam mit ihrer Tochter sucht sie ein Haus mit Hüttenflair, das sich bewusst von klassischen Standardimmobilien abhebt. Wichtig sind eine entspannte Atmosphäre, viel Charakter und die Nähe zum Wasser.

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