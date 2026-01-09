Zum Inhalt springenBarrierefrei
Izzy packt's an!

Kleines Häuschen, großer Umbau

HGTVStaffel 1Folge 1vom 09.01.2026
Kleines Häuschen, großer Umbau

Izzy packt's an!

Folge 1: Kleines Häuschen, großer Umbau

44 Min.Folge vom 09.01.2026

Izzy Battres arbeitet mit seiner Familie an ihrem eigenen Renovationsgeschäft und nimmt diesmal die Casita eines Paares in Angriff. Mit kreativen Ideen entsteht ein kleines Haus, das sich wie ein gemütliches Refugium anfühlt.

