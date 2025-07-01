Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 01.07.2025: Liebe auf den ersten Sommer
22 Min.Folge vom 01.07.2025
Ganze 250.000 Dollar dank eines Rubbelloses! Dieser Gewinn bringt ein Paar ihrem Traum vom Haus am See ein gutes Stück näher. Sie suchen in den malerischen Missouri Ozarks ein Grundstück mit viel Gartenfläche, damit auch ihre vier Hunde Platz zum Toben haben. Für David ist klar: Hier muss Natur auf Komfort treffen.
