Familientradition Palm SpringsJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 08.07.2025: Familientradition Palm Springs
22 Min.Folge vom 08.07.2025
Palm Springs war für ein Paar immer ein Sehnsuchtsort – doch mit ihrem Gewinn von 1,6 Millionen Dollar wird der Traum auf einmal zum Greifen nah. Sie möchten ein stilvolles Haus kaufen, in dem die ganze Familie zusammenkommen kann – ein Ort für Feiertage, Erinnerungen und neue Traditionen. David kennt die Gegend gut und weiß, welche Ecken nicht nur mit Design, sondern auch mit Herz überzeugen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.