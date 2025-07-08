Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Familientradition Palm Springs

HGTVFolge vom 08.07.2025
Familientradition Palm Springs

Familientradition Palm SpringsJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 08.07.2025: Familientradition Palm Springs

22 Min.Folge vom 08.07.2025

Palm Springs war für ein Paar immer ein Sehnsuchtsort – doch mit ihrem Gewinn von 1,6 Millionen Dollar wird der Traum auf einmal zum Greifen nah. Sie möchten ein stilvolles Haus kaufen, in dem die ganze Familie zusammenkommen kann – ein Ort für Feiertage, Erinnerungen und neue Traditionen. David kennt die Gegend gut und weiß, welche Ecken nicht nur mit Design, sondern auch mit Herz überzeugen.

Alle verfügbaren Folgen