Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

James Dean - Generation Rebell

ORF2Staffel 1Folge 1vom 10.08.2026
James Dean - Generation Rebell

James Dean - Generation RebellJetzt kostenlos streamen

James Dean - Generation Rebell

Folge 1: James Dean - Generation Rebell

61 Min.Folge vom 10.08.2026

Schwarze Lederjacke, rebellischer Blick und eine unverwechselbare Verletzlichkeit: James Dean wurde zur Ikone einer neuen Zeit. Sein kurzes Leben war geprägt von Sehnsucht, Zweifel und der Suche nach Anerkennung. Sein früher Unfalltod 1955 setzte seiner Karriere ein jähes Ende und machte den Mythos James Dean nur noch größer. Die Dokumentation begibt sich auf Spurensuche und zeigt den Menschen hinter dem legendären Bild. Regie: Cyrill Leuthy Bildquellen: ORF/Arte France/Bettmann und APA-Images / Everett Collection

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

James Dean - Generation Rebell
ORF2

James Dean - Generation Rebell

Alle 1 Staffeln und Folgen