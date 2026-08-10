Staffel 1Folge 1vom 10.08.2026
James Dean - Generation RebellJetzt kostenlos streamen
James Dean - Generation Rebell
Folge 1: James Dean - Generation Rebell
61 Min.Folge vom 10.08.2026
Schwarze Lederjacke, rebellischer Blick und eine unverwechselbare Verletzlichkeit: James Dean wurde zur Ikone einer neuen Zeit. Sein kurzes Leben war geprägt von Sehnsucht, Zweifel und der Suche nach Anerkennung. Sein früher Unfalltod 1955 setzte seiner Karriere ein jähes Ende und machte den Mythos James Dean nur noch größer. Die Dokumentation begibt sich auf Spurensuche und zeigt den Menschen hinter dem legendären Bild. Regie: Cyrill Leuthy Bildquellen: ORF/Arte France/Bettmann und APA-Images / Everett Collection
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James Dean - Generation Rebell
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Copyrights:© Season 1: ORF 2