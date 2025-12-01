Jamie kocht Italien
Folge 3: Pizza Bianca
48 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 6
Jamie sucht heute in Neapel nach bislang verborgenen Familienrezepten. Gemeinsam mit seinem Mentor Gennaro entdeckt er die kulinarischen Traditionen der Stadt. Dabei backt er seine absolute Lieblingspizza und absolviert eine Kochstunde der Extraklasse. Außerdem erwartet Jamie auf seiner Reise ein traumhaftes Fischgericht und eine Lasagne mit sieben Schichten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jamie kocht Italien
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.
Enthält Produktplatzierungen