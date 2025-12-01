Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 3vom 20.12.2025
48 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 6

Jamie sucht heute in Neapel nach bislang verborgenen Familienrezepten. Gemeinsam mit seinem Mentor Gennaro entdeckt er die kulinarischen Traditionen der Stadt. Dabei backt er seine absolute Lieblingspizza und absolviert eine Kochstunde der Extraklasse. Außerdem erwartet Jamie auf seiner Reise ein traumhaftes Fischgericht und eine Lasagne mit sieben Schichten.

sixx
