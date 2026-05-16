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Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren für FM4 den ESC

Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren für FM4 den ESC

ORF1Staffel 1Folge 1vom 16.05.2026
Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren für FM4 den ESC

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Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren für FM4 den ESC

Folge 1: Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren für FM4 den ESC

240 Min.Folge vom 16.05.2026

Die beiden Entertainer Olli Schulz und Jan Böhmermann kommentierten für FM4 gewohnt satirisch das Finale des Eurovision Song Contest. Sendungshinweis: Song Contest 2026, 16. Mai 2026, 21.00 Uhr in ORF 1

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