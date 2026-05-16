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Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren für FM4 den ESC
Folge 1: Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren für FM4 den ESC
240 Min.Folge vom 16.05.2026
Die beiden Entertainer Olli Schulz und Jan Böhmermann kommentierten für FM4 gewohnt satirisch das Finale des Eurovision Song Contest. Sendungshinweis: Song Contest 2026, 16. Mai 2026, 21.00 Uhr in ORF 1
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