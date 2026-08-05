Staffel 1Folge 5vom 05.08.2026
Jeff & ein paar KolonistenJetzt kostenlos streamen
Jeff & Some Aliens
Folge 5: Jeff & ein paar Kolonisten
21 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 16
Ein hochrangiger Alien vom Planeten Azuria befiehlt die Kolonisierung der Erde und lenkt alle Ressourcen in die Produktion von Fruchtsmoothies.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jeff & Some Aliens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Comedy Central Germany