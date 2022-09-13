Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
JENKE. CRIME.

Detlef Kowalewski - Der berüchtigte Ausbrecherkönig

ProSiebenFolge vom 13.09.2022
Detlef Kowalewski - Der berüchtigte Ausbrecherkönig

Detlef Kowalewski - Der berüchtigte AusbrecherkönigJetzt kostenlos streamen

JENKE. CRIME.

Folge vom 13.09.2022: Detlef Kowalewski - Der berüchtigte Ausbrecherkönig

93 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 12

In den 80er Jahren ein aufstrebender Rockstar und Millionär - in den 90er Jahren verurteilter Drogendealer und international gesuchter Straftäter, der zwei Mal aus Hochsicherheitsgefängnissen ausbricht. "Mich hält keiner auf!", erklärt Detlef Kowalewski seine damalige Haltung. Jenke konfrontiert den heutigen Tätowierer und Musiker mit seiner Vergangenheit und setzt ihn an einen Tisch mit dem Kriminalbeamten, der ihn hinter Gittern brachte.

Alle verfügbaren Folgen