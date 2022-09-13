Detlef Kowalewski - Der berüchtigte AusbrecherkönigJetzt kostenlos streamen
JENKE. CRIME.
Folge vom 13.09.2022: Detlef Kowalewski - Der berüchtigte Ausbrecherkönig
93 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 12
In den 80er Jahren ein aufstrebender Rockstar und Millionär - in den 90er Jahren verurteilter Drogendealer und international gesuchter Straftäter, der zwei Mal aus Hochsicherheitsgefängnissen ausbricht. "Mich hält keiner auf!", erklärt Detlef Kowalewski seine damalige Haltung. Jenke konfrontiert den heutigen Tätowierer und Musiker mit seiner Vergangenheit und setzt ihn an einen Tisch mit dem Kriminalbeamten, der ihn hinter Gittern brachte.
