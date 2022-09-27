Zum Inhalt springenBarrierefrei
JENKE. CRIME.

Dieter Gurkasch - Der verurteilte Mörder und Yogalehrer

ProSieben
Folge vom 27.09.2022
Dieter Gurkasch - Der verurteilte Mörder und Yogalehrer

Dieter Gurkasch - Der verurteilte Mörder und YogalehrerJetzt kostenlos streamen

JENKE. CRIME.

Folge vom 27.09.2022: Dieter Gurkasch - Der verurteilte Mörder und Yogalehrer

93 Min.
Ab 12

Dieter Gurkasch saß wegen Raub, Mord und Gewaltverbrechen über 25 Jahre hinter Gittern. Jenke von Wilmsdorff erzählt er von seiner kriminellen Vergangenheit - und wie er durch Yoga hinter Gittern geläutert zu sich selbst fand.

