JENKE. REPORT. Schluss mit Sex gegen Geld in Deutschland?

ProSiebenFolge vom 03.09.2024
Folge vom 03.09.2024: JENKE. REPORT. Schluss mit Sex gegen Geld in Deutschland?

Folge vom 03.09.2024

Jenke von Wilmsdorff recherchiert zur Frage, ob wir uns in Deutschland am "nordischen Modell" orientieren sollten. In Schweden und Frankreich wird das Modell schon praktiziert. Es beinhaltet ein Sexkaufverbot und soll Prostituierte schützen. Doch die Erfahrungen sind unterschiedlich ...

