Folge vom 30.11.2020: JENKE. Das Schönheits-Experiment
98 Min. Ab 12
Für immer jung - aber zu welchem Preis? Für "JENKE." wird sich Jenke von Wilmsdorff einem Experiment stellen, das unter die Haut geht. Er will in 100 Tagen 20 Jahre jünger aussehen. Geht das? Keine Fältchen, Tränensäcke oder Zeichen des Alterns. Stattdessen straffe Haut, makelloser Teint. Das Streben nach ewiger Jugend und Schönheit lässt Menschen auf die schmerzhaftesten Methoden zurückgreifen. Welche hat den sichtbar stärksten Effekt gegen biologisches Altern? Bildrechte: ProSieben/Weber, Willi.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Copyrights:© DPU GmbH