JENKE. Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?
96 Min.Ab 12
Jenke von Wilmsdorff zeigt in einem neuen Selbstexperiment im Rahmen der "Green Seven Week", wie sich versteckte Schadstoffe in unserem Essen auf uns auswirken können. Wie krass ist die Schadstoffbelastung in vermeintlich gesunden Lebensmitteln aus unseren Supermärkten wirklich? Und was richten sie in unserem Körper an? Jenke ernährt sich mehrere Wochen lang von den am stärksten belasteten Lebensmitteln. Wie verändern sich seine Blutwerte? Und wie geht es ihm dabei?
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© DPU GmbH