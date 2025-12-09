Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Ein Sixties-Motel wird umgekrempelt

HGTVFolge vom 09.12.2025
Ein Sixties-Motel wird umgekrempelt

Ein Sixties-Motel wird umgekrempeltJetzt kostenlos streamen

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Folge vom 09.12.2025: Ein Sixties-Motel wird umgekrempelt

44 Min.Folge vom 09.12.2025

Dave und Jenny wagen sich an ihr bislang größtes Projekt – die Verwandlung eines alten Motels mit 24 Zimmern in ein modernes Refugium am See. Nur 45 Tage bleiben ihnen, um das Gebäude zu sanieren und neu zu gestalten. Als die Besitzenden kurz vor knapp noch zusätzliche Wünsche äußern, wird die Renovierung zum Wettlauf gegen die Zeit.

Alle verfügbaren Folgen