Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Eine gute Geldanlage

HGTVFolge vom 16.12.2025
Eine gute Geldanlage

Eine gute GeldanlageJetzt kostenlos streamen

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Folge vom 16.12.2025: Eine gute Geldanlage

45 Min.Folge vom 16.12.2025

Dave und Jenny unterstützen eine Mutter und ihren Sohn bei der Renovierung seines ersten Eigenheims. Sie entwickeln ein Konzept, das Stil und Praktikabilität verbindet, damit das Haus sowohl gemütlich als auch langfristig wertvoll bleibt. Gemeinsam verwandeln sie die Räume in ein modernes Zuhause, das Familiengeschichte und Zukunft vereint.

Alle verfügbaren Folgen