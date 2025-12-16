Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 16.12.2025: Eine gute Geldanlage
45 Min.Folge vom 16.12.2025
Dave und Jenny unterstützen eine Mutter und ihren Sohn bei der Renovierung seines ersten Eigenheims. Sie entwickeln ein Konzept, das Stil und Praktikabilität verbindet, damit das Haus sowohl gemütlich als auch langfristig wertvoll bleibt. Gemeinsam verwandeln sie die Räume in ein modernes Zuhause, das Familiengeschichte und Zukunft vereint.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.