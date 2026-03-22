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Jerry Lewis – Ein rebellischer Clown
Folge 1: Jerry Lewis - Ein rebellischer Clown
61 Min.Folge vom 22.03.2026
Die Doku zeichnet Jerry Lewis’ außergewöhnliche Karriere nach – vom Erfolg mit Dean Martin über seine Solozeit in Las Vegas bis zu seinen einflussreichen Filmkomödien. Mit seltenem Archivmaterial und Stimmen von Wegbegleitern wie Scorsese zeigt sie Lewis als kreativen Visionär, dessen Slapstick zunehmend politische Tiefe gewann und der als oft unterschätzter Künstler bis heute nachwirkt. Bildquelle: ORF/Arte/French Connection Films
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Jerry Lewis – Ein rebellischer Clown
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