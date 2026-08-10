Jersey Shore Family Vacation
Folge 28: Es ist ein Junge!
41 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 16
Es ist ein wilder Sommer in Jersey: Mike entdeckt das Biest in sich, Angelina fängt was mit eine alten Flamme an, und nach vielen Babypartys bringt Sammi endlich ihr Kind zur Welt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jersey Shore Family Vacation
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8: MTV & © Season 4, Season 8: MTV Germany