Joan
Folge 1: Joan
49 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 16
Inspiriert von der wahren Geschichte von Joan Hannington, erzählt das 6-teilige ITV-Drama von Großbritanniens berüchtigtster Diamantendiebin, gespielt von Sophie Turner. Nachdem Sie aus ihrer katastrophalen Beziehung mit dem Kriminellen Gary Darvil flüchtet, entwickelt sich Joan im lebhaften, aber zwielichtigen London der 1980er Jahre zu einer talentierten Diamantendiebin.
