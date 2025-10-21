Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joan

Joan

Canal+Staffel 1Folge 1vom 21.10.2025
Joan

JoanJetzt kostenlos streamen

Joan

Folge 1: Joan

49 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 16

Inspiriert von der wahren Geschichte von Joan Hannington, erzählt das 6-teilige ITV-Drama von Großbritanniens berüchtigtster Diamantendiebin, gespielt von Sophie Turner. Nachdem Sie aus ihrer katastrophalen Beziehung mit dem Kriminellen Gary Darvil flüchtet, entwickelt sich Joan im lebhaften, aber zwielichtigen London der 1980er Jahre zu einer talentierten Diamantendiebin.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Joan
Canal+
Joan

Joan

Alle 1 Staffeln und Folgen