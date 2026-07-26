Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joana Mallwitz - Dirigentin: Der Weg nach Berlin

Joana Mallwitz - Dirigentin: Der Weg nach Berlin

ORF2Staffel 1Folge 1vom 26.07.2026
Joana Mallwitz - Dirigentin: Der Weg nach Berlin

Joana Mallwitz - Dirigentin: Der Weg nach BerlinJetzt kostenlos streamen

Joana Mallwitz - Dirigentin: Der Weg nach Berlin

Folge 1: Joana Mallwitz - Dirigentin: Der Weg nach Berlin

53 Min.Folge vom 26.07.2026

Joana Mallwitz zählt zu den herausragenden Dirigentinnen ihrer Generation. Bereits als Kind entdeckt sie ihre Leidenschaft für Musik, mit 27 Jahren wird sie Europas jüngste Generalmusikdirektorin. Der Dokumentarfilm begleitet sie beim Wechsel von Nürnberg nach Berlin und zeigt die Künstlerin zwischen Proben, Konzerten, öffentlichem Druck und persönlichem Alltag. Bildquelle: ORF/Accentus Music/Michael Boomers

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Joana Mallwitz - Dirigentin: Der Weg nach Berlin
ORF2
Joana Mallwitz - Dirigentin: Der Weg nach Berlin

Joana Mallwitz - Dirigentin: Der Weg nach Berlin

Alle 1 Staffeln und Folgen