Joana Mallwitz - Dirigentin: Der Weg nach BerlinJetzt kostenlos streamen
Joana Mallwitz - Dirigentin: Der Weg nach Berlin
Folge 1: Joana Mallwitz - Dirigentin: Der Weg nach Berlin
53 Min.Folge vom 26.07.2026
Joana Mallwitz zählt zu den herausragenden Dirigentinnen ihrer Generation. Bereits als Kind entdeckt sie ihre Leidenschaft für Musik, mit 27 Jahren wird sie Europas jüngste Generalmusikdirektorin. Der Dokumentarfilm begleitet sie beim Wechsel von Nürnberg nach Berlin und zeigt die Künstlerin zwischen Proben, Konzerten, öffentlichem Druck und persönlichem Alltag. Bildquelle: ORF/Accentus Music/Michael Boomers
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joana Mallwitz - Dirigentin: Der Weg nach Berlin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2