Joe Bausch - Meine härtesten Fälle

Vergewaltigung und Tod bei Neuschwanstein und der Hamburger Säurefassmörder

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 12.12.2025
46 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 16

2023 verübt ein 31-jähriger Amerikaner eine grausame Tat an zwei Frauen bei Schloss Neuschwanstein. Eine stirbt, die andere überlebt schwer traumatisiert. In den 1980er-90er Jahren schockiert der "Säurefassmörder" Lutz R. Hamburg. Er foltert und tötet mindestens zwei Frauen, deren Leichen er in Säurefässern entsorgt. Beide Fälle zeigen die dunkle Seite menschlicher Abgründe und hinterlassen tiefe Spuren in der Kriminalgeschichte...

