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Johann von Österreich - Auf den Spuren des Steirischen Prinzen
Folge 1: Johann von Österreich - Auf den Spuren des Steirischen Prinzen
27 Min.Folge vom 09.11.2024
Am 11. Mai 2024 jährte sich der Todestag von Erzherzog Johann zum 165. Mal. Moderatorin Nadja Bernhard begibt sich im Film auf eine Reise durch die Steiermark und besucht die Wirkungsstätten von Erzherzog Johann - wie das Universalmuseum Joanneum in Graz, Schloss Stainz, die Montanuniversität Leoben und den Erzberg. Die TV-Doku geht der Frage nach, was vom reformatorischen Geist des Erzherzogs geblieben ist und wie dieser in Gegenwart und Zukunft fortlebt. Ein Film von Stephanie Ninaus.
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Johann von Österreich - Auf den Spuren des Steirischen Prinzen
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Copyrights:© Season 1: ORF 2