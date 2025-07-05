Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joji Hattori - Wanderer zwischen den Welten

Joji Hattori - Wanderer zwischen den Welten

ORF2Staffel 1Folge 1vom 05.07.2025
Joji Hattori - Wanderer zwischen den Welten

Joji Hattori - Wanderer zwischen den WeltenJetzt kostenlos streamen

Joji Hattori - Wanderer zwischen den Welten

Folge 1: Joji Hattori - Wanderer zwischen den Welten

36 Min.Folge vom 05.07.2025

In Tokio geboren, in Wien aufgewachsen, ist Joji Hattori ein Mensch mit zwei Identitäten. Er sieht aus wie ein Japaner, spricht wie ein Wiener und hat sein Herz in beiden Welten. Doch auch als Künstler hat ihm eine Seite nie gereicht. Er wurde als musikalisches Wunderkind gefeiert, gewann den Yehudi Menuhin-Wettbewerb und machte Karriere als Sologeiger. Schon bald aber lockte ihn das Dirigentenpult, er lernte von Lorin Maazel, wurde Festivalleiter und Gastdirigent zahlreicher Orchester. Darüber hinaus studierte er Sozialanthropologie, um nationale Identitäten zu erforschen. Dazu passt auch sein kulinarisches Projekt: seit 2015 führt er eines der feinsten japanischen Restaurants Wiens, ständig auf der Suche nach neuen Produkten und abenteuerlichen Kreationen! Ein filmischer Essay zeigt Joji Hattori auf seinen Reisen zwischen Europa und Asien, zwischen Musik und Kulinarik. Regie: Martin Traxl Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Joji Hattori - Wanderer zwischen den Welten
ORF2
Joji Hattori - Wanderer zwischen den Welten

Joji Hattori - Wanderer zwischen den Welten

Alle 1 Staffeln und Folgen