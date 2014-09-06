Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

Showdown auf Jamaika

ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 06.09.2014
Showdown auf Jamaika

Folge 1: Showdown auf Jamaika

153 Min.Folge vom 06.09.2014Ab 12

Joko gegen Klaas - der Wahnsinn geht weiter! Auf dem größten Spielfeld aller Zeiten treten die Moderatoren wieder gegeneinander an. Die Reiseroute und das gewöhnungsbedürftige Reiseprogramm werden erneut vom Kontrahenten festgelegt. Durch einen neuen Spielmodus duellieren sich Joko und Klaas jetzt allerdings in allen Studiorunden und nicht erst im großen Finale. Zum ersten Mal treffen sich die beiden sogar auf ihren weltweiten Abenteuern: Auf Jamaika kommt es zum Showdown.

