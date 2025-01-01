Fliegende Primaballerina und U-Boot-AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Folge 2: Fliegende Primaballerina und U-Boot-Abenteuer
150 Min.Ab 12
Warum crashed Klaas einen Bollywood-Film? Wieso muss Joko während eines Parabelflugs Ballettfiguren in der Schwerelosigkeit vorführen? Und taucht Klaas wirklich mit einem selbstgebauten U-Boot in die Tiefen des Meeres?
Alle Staffeln im Überblick
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne
