Joko und Klaas gegen Profi-Fußballer und ProfikochJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 5: Joko und Klaas gegen Profi-Fußballer und Profikoch
113 Min.Folge vom 02.06.2020Ab 12
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten wieder gegen ProSieben an. Die beiden ewigen Rivalen müssen gemeinsam spielen, um gegen ihre Gegner zu bestehen. Heute sind mit von der Partie: René Adler, Timo Hildebrand und Frank Rosin.
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Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen