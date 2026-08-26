Absurde Landschaften und ÜbernachtungsproblemeJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas machen Urlaub
Folge 2: Absurde Landschaften und Übernachtungsprobleme
22 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 12
Manche Menschen lassen es gerne langsam angehen, wenn sie Urlaub machen. Joko und Klaas eskalieren direkt in der ersten Nacht und wollen am nächsten Tag das volle Island-Paket mitnehmen!
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Joko & Klaas machen Urlaub
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn