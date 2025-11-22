Josef Frank - Stil & BlütenJetzt kostenlos streamen
46 Min.Folge vom 22.11.2025
Rankend, knospend, in üppiger Blüte stehend und das in fröhlicher Farbigkeit: florale Stoff- und Tapetendessins, die man in aller Welt kennt – nur ihr Schöpfer ist hierzulande weitgehend in Vergessenheit geraten: Josef Frank. Zu Unrecht, wie Regisseur Rudolf Klingohr in seinem Film über Josef Frank bildgewaltig vor Augen führt. So zeitlos-modern die Textildesigns und rund 1.000 Möbelentwürfe des vor 140 Jahren in Baden bei Wien geborenen Vielbegabten geblieben sind, so wenig ist seine Bedeutung als Architekt zu unterschätzen. Bildquelle: ORF/Interspot Film/
