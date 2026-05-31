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Josephine Baker, Ikone der Befreiung
Folge 2: Josephine Baker, Ikone der Befreiung
53 Min.Folge vom 31.05.2026
Hundert Jahre vor Beyoncé lebte Josephine Baker. Aus armen Verhältnissen in Missouri stammend, wird sie in Frankreich zum Star, engagiert sich im Widerstand an der Seite von Charles de Gaulle und adoptiert zwölf Kinder. Die Doku zeigt ihren Weg von der Tänzerin zur politischen Stimme, geprägt von Rassismus und Gewalt in ihrer Kindheit. Regie: Ilana Navaro Bildquelle: ORF/ARTE FRANCE/Collection Bryan Hammond/Murray Korman; Walery
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Josephine Baker, Ikone der Befreiung
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