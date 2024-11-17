Trotz Trennung große Verbundenheit zwischen GeschwisternJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 10: Trotz Trennung große Verbundenheit zwischen Geschwistern
46 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12
Eine Handvoll Briefe ist alles, was Edeltraud von ihrer Halbschwester Silvia hat. Den gemeinsamen Vater durfte sie nie kennenlernen, da er kurz nach Edeltrauds Geburt in die Schweiz ausgewandert und dort verstorben ist. Doch als sie vor über 20 Jahren erfährt, dass sie eine Schwester in der Schweiz haben soll, setzt Edeltraud alles daran, diese zu finden. Kann Julia ihr bei der Suche helfen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
