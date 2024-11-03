Tiefe Sehnsucht: Rudolf vermisst seine SchwesterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 8: Tiefe Sehnsucht: Rudolf vermisst seine Schwester
46 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12
Rudolf ist 87 und eine echte kölsche Frohnatur, doch der Gedanke an seine Schwester erfüllt ihn mit einer tiefen, lebenslangen Sehnsucht. Schon als Kind erfährt er in einem Streit seiner Eltern von dem Mädchen, das sein Vater außerehelich gezeugt hat. Seine Schwester bleibt dennoch unerreichbar und ein absolutes Tabuthema, das ihn all die Jahre bis in seine Träume begleitet. Wer ist sie? Wie heißt sie? Könnte sie ihn akzeptieren? Und kann Julia ihm neue Hoffnung schenken?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH