Corinna fühlt sich unvollkommen: "Warum wurde ich weggegeben?"
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 1: Corinna fühlt sich unvollkommen: "Warum wurde ich weggegeben?"
45 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12
Corinna verlebt eine glückliche Kindheit und Jugend mit ihren Adoptiveltern, bis diese viel zu jung versterben. Mit nur 19 Jahren fühlt sie sich plötzlich allein auf der Welt und obwohl sie weiß, dass niemand ihre Eltern ersetzen kann, wird die Frage nach ihrer leiblichen Mutter fortan zur zentralen Frage ihres Lebens. Wieso nur wurde sie direkt nach ihrer Geburt weggegeben? Und kann ihre leibliche Mutter ihr nach all den Jahren doch noch Liebe schenken?
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH