Corinna fühlt sich unvollkommen: "Warum wurde ich weggegeben?"

SAT.1Staffel 12Folge 1vom 15.09.2024
45 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12

Corinna verlebt eine glückliche Kindheit und Jugend mit ihren Adoptiveltern, bis diese viel zu jung versterben. Mit nur 19 Jahren fühlt sie sich plötzlich allein auf der Welt und obwohl sie weiß, dass niemand ihre Eltern ersetzen kann, wird die Frage nach ihrer leiblichen Mutter fortan zur zentralen Frage ihres Lebens. Wieso nur wurde sie direkt nach ihrer Geburt weggegeben? Und kann ihre leibliche Mutter ihr nach all den Jahren doch noch Liebe schenken?

