Dramatische Suche: Silvana und Suzana vermissen ihre MutterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 11: Dramatische Suche: Silvana und Suzana vermissen ihre Mutter
46 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12
Ein Überwachungsvideo wühlt das Leben der Schwestern Silvana und Suzana Ende 2022 auf: Darauf sehen sie ihre Mutter, die sie als Kleinkinder verlassen und - so wurde ihnen erzählt - sich nie wieder gemeldet hat. Doch auf dem Video sucht sie ihre Töchter am Elternhaus in Serbien. Hat Silvanas und Suzanas Mutter all die Jahre etwa doch an sie gedacht? Eine dramatische Suche führt Julia bis nach Italien. Kann sie das Rätsel um das Überwachungsvideo lösen und die Familie vereinen?
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH