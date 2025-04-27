Großer Wunsch: Denise und Philipp wollen ihre kleine Schwester findenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 12: Großer Wunsch: Denise und Philipp wollen ihre kleine Schwester finden
46 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12
Seitdem Denise vor drei Jahren endlich ihren Halbbruder Philipp gefunden hat, haben die beiden nur noch einen großen Wunsch: Endlich ihre kleine Schwester Laura-Ann in den Kreis der Familie aufzunehmen. Die Geschwister, die seitdem ein Herz und eine Seele sind, haben nichts weiter als ein altes Kinderfoto der vermissten Schwester. Mit einem emotionalen Besuch überrascht Julia Denise mit Philipps Hilfe in ihrem Brautladen.
