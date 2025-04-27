Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Großer Wunsch: Denise und Philipp wollen ihre kleine Schwester finden

SAT.1Staffel 12Folge 12vom 27.04.2025
Großer Wunsch: Denise und Philipp wollen ihre kleine Schwester finden

Großer Wunsch: Denise und Philipp wollen ihre kleine Schwester findenJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 12: Großer Wunsch: Denise und Philipp wollen ihre kleine Schwester finden

46 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12

Seitdem Denise vor drei Jahren endlich ihren Halbbruder Philipp gefunden hat, haben die beiden nur noch einen großen Wunsch: Endlich ihre kleine Schwester Laura-Ann in den Kreis der Familie aufzunehmen. Die Geschwister, die seitdem ein Herz und eine Seele sind, haben nichts weiter als ein altes Kinderfoto der vermissten Schwester. Mit einem emotionalen Besuch überrascht Julia Denise mit Philipps Hilfe in ihrem Brautladen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen