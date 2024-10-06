Geschwister gesucht: Christine hat Angst vor AblehnungJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 4: Geschwister gesucht: Christine hat Angst vor Ablehnung
45 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Zwei Mal ist Christine bereits von ihrer eigenen Mutter abgewiesen worden: direkt nach ihrer Geburt, als sie zur Adoption freigegeben wurde, und mit 32 Jahren, als sie ihre leibliche Mutter fand und diese den Kontakt verweigerte. Zum Glück kann Christine auf eine liebevolle Adoptivfamilie bauen. Dennoch nagen Fragen an ihr und die tiefe Sehnsucht nach Geschwistern, die es noch irgendwo geben soll. Mit Julias Hilfe möchte Christine nun die schwere Suche nach ihnen angehen.
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH