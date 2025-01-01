Mysteriös: Erikas Tochter verschwand nach einem KneipenbesuchJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 1: Mysteriös: Erikas Tochter verschwand nach einem Kneipenbesuch
44 Min.Ab 12
Erika (67) sucht seit 1992 ihre Tochter Angelika. Die damals 23-Jährige verschwindet nach einem Kneipenbesuch plötzlich. Noch heute wartet Erika verzweifelt auf ein Lebenszeichen von Angelika. Julia Leischik hofft, den mysteriösen Fall mithilfe der Zuschauer lösen zu können. Kurz nach Rachels Geburt verlässt ihr jamaikanischer Vater Robert seine Familie. Noch heute leidet sie darunter, ihren Vater nicht zu kennen. Julia Leischik reist nach Jamaika und begibt sich auf Spurensuche.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH