Eine Großfamilie auf der Suche nach dem verlorene BruderJetzt ohne Werbung streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 2: Eine Großfamilie auf der Suche nach dem verlorene Bruder
46 Min.Folge vom 06.11.2022Ab 12
Familie bedeutet Regina (73), Sebastian (81) und ihren neun Geschwistern alles. Dass sie in ihrer Kindheit oft getrennt wurden, schweißt sie heute zusammen. Nur ein Bruder bleibt seit über 60 Jahren verloren: Anton, der als Baby von einem amerikanischen Paar adoptiert wurde. Mit jedem Familientreffen wird den elf Geschwistern stärker bewusst, wie sehr Anton fehlt. Sie versuchen alles, um ihn zu finden, aber vergeblich. Wird Julia die Lücke in ihren Herzen schließen können?
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Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Endemol Shine Germany GmbH & © Season 2: Sat.1