Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Verlorene Freundschaften

SAT.1Staffel 14Folge 1vom 07.06.2026
Verlorene Freundschaften

Verlorene FreundschaftenJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 1: Verlorene Freundschaften

45 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12

Seit 1985 vermisst Ulrike ihre Freundin Nathalie schmerzlich. Ein rätselhafter Anruf hatte damals ihre innige Verbindung beendet. Jahrzehnte später macht sich Ulrikes Patentochter heimlich auf die Suche. Cristina und Cristina teilten nicht nur denselben Vornamen, sondern auch eine unzertrennliche Freundschaft: Sie wuchsen in Lissabon wie Schwestern auf. Doch als eine von ihnen 1986 nach Deutschland auswanderte, brach der Kontakt für immer ab.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 14 Staffeln und Folgen