TelenovelaStaffel 1Folge 14vom 24.10.2005
42 Min.Folge vom 24.10.2005Ab 6

Julia und Daniel genießen nach einem romantischen Picknick eine weitere Liebesnacht im Bootshaus. Werner ergreift scharfe Maßnahmen gegen die Intrigen Annabelles' und behält während ihrer Provokationen die Oberhand. Christa fühlt sich immer wohler in Falkental und schließt neue Freundschaften.

