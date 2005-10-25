Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 015

TelenovelaStaffel 1Folge 15vom 25.10.2005
Folge 15: Folge 015

43 Min.Folge vom 25.10.2005Ab 6

Julia und Daniel schaffen es gut, ihre Beziehung im Alltag zu verheimlichen. Julia ahnt noch nichts von der großen Überraschung, die Daniel ohne ihr Wissen vorbereitet. Julia vertraut sich Andreas mehr und mehr an. Zwischen den beiden scheint sich eine echte Freundschaft zu entwickeln. Auch das Verhältnis zwischen Julia und ihrer Mutter wird wieder besser.

