TelenovelaStaffel 10Folge 8vom 22.05.2006
43 Min.Folge vom 22.05.2006Ab 6

Erneut gibt es Streit zwischen Patrizia und Daniel. Julia versucht zu vermitteln, doch Daniel lässt es nicht zu. Annabelle kümmert sich derweil ausgiebig um die Hochzeitsplanungen für Daniel und Marie. Um weiteren Streit zu vermeiden, erledigt Julia Arbeiten für Patrizia. Als Daniel dahinter kommt, verliert er die Nerven und droht ihr mit Kündigung.

