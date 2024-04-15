Lieber Neu-Reich als Nie-ReichJetzt kostenlos streamen
Junges Geld - Uns gehört die Welt
Folge 4: Lieber Neu-Reich als Nie-Reich
50 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 6
Nadja und Jürgen präsentieren ihr jüngstes Baby: eine Luxusherrenuhr. Dianas Freundin feiert in Mykonos ihre Bachelorette Party und bei den Steiners bricht plötzliches Hochzeitsfieber aus, während bei einer Datenight auf Bali Carinas Indonesisch Kenntnisse auf die Probe gestellt werden. Bei einer Bootstour in Kroatien kippt bei Sabrina die Stimmung und Crazy Cheese will an der Vater-Sohn Beziehung arbeiten und bereitet ein Lagerfeuer vor.
Alle Staffeln im Überblick
Junges Geld - Uns gehört die Welt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4