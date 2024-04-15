Zum Inhalt springenBarrierefrei
Junges Geld - Uns gehört die Welt

Lieber Neu-Reich als Nie-Reich

PULS 4Staffel 2Folge 4vom 15.04.2024
Folge 4: Lieber Neu-Reich als Nie-Reich

50 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 6

Nadja und Jürgen präsentieren ihr jüngstes Baby: eine Luxusherrenuhr. Dianas Freundin feiert in Mykonos ihre Bachelorette Party und bei den Steiners bricht plötzliches Hochzeitsfieber aus, während bei einer Datenight auf Bali Carinas Indonesisch Kenntnisse auf die Probe gestellt werden. Bei einer Bootstour in Kroatien kippt bei Sabrina die Stimmung und Crazy Cheese will an der Vater-Sohn Beziehung arbeiten und bereitet ein Lagerfeuer vor.

