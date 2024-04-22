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Junges Geld - Uns gehört die Welt

Vom Traum(a)urlaub zu knackigen Problemzonen

PULS 4Staffel 2Folge 5vom 22.04.2024
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Junges Geld - Uns gehört die Welt

Folge 5: Vom Traum(a)urlaub zu knackigen Problemzonen

49 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 6

Nadja Ondrusik reist mit Jürgen nach Thailand, doch Nadjas Flugticket ist verloren gegangen. Nun muss sie Economy fliegen. Sabrina Wlk will sich nach ihrem Fotoshooting für OnlyFans in Kroatien mal wieder unters Messer, oder besser gesagt, unter die Spritze legen. Carina Berry geht mit ihrem Verlobten Alberto ihrer Tätigkeit als Influencerin nach. Bei einem Strandspaziergang holt sie ihre Vergangenheit ein. Roland Ludomirska aka Crazy Cheese versucht Sohn Angelo vom Fine Dining zu überzeugen.

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