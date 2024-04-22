Vom Traum(a)urlaub zu knackigen ProblemzonenJetzt kostenlos streamen
Junges Geld - Uns gehört die Welt
Folge 5: Vom Traum(a)urlaub zu knackigen Problemzonen
49 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 6
Nadja Ondrusik reist mit Jürgen nach Thailand, doch Nadjas Flugticket ist verloren gegangen. Nun muss sie Economy fliegen. Sabrina Wlk will sich nach ihrem Fotoshooting für OnlyFans in Kroatien mal wieder unters Messer, oder besser gesagt, unter die Spritze legen. Carina Berry geht mit ihrem Verlobten Alberto ihrer Tätigkeit als Influencerin nach. Bei einem Strandspaziergang holt sie ihre Vergangenheit ein. Roland Ludomirska aka Crazy Cheese versucht Sohn Angelo vom Fine Dining zu überzeugen.
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Junges Geld - Uns gehört die Welt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4