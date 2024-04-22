Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Junges Geld - Uns gehört die Welt

It's over, Loverboy & Gender Reveal in Dubai

PULS 4Staffel 2Folge 6vom 22.04.2024
It's over, Loverboy & Gender Reveal in Dubai

It's over, Loverboy & Gender Reveal in DubaiJetzt kostenlos streamen

Junges Geld - Uns gehört die Welt

Folge 6: It's over, Loverboy & Gender Reveal in Dubai

47 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 6

Chris und Diana Steiner sind mit Sohnemann in Dubai. Nach einem Tag mit Geschäftspartnern hat Chris für Diana eine besondere Überraschung vorbereitet. Sabrina Wlk ist mit ihren Freundinnen verabredet und hat zwei Nachrichten zu verkünden – eine traurige und eine überraschende. Nadja und Jürgen sind weiter in Thailand unterwegs. Beim Besuch eines schwerreichen Freundes aus Österreich kommen sie ins Staunen. Roland Ludomirska versucht seinen Käse im Bordell an den Mann zu bringen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Junges Geld - Uns gehört die Welt
PULS 4
Junges Geld - Uns gehört die Welt

Junges Geld - Uns gehört die Welt

Alle 2 Staffeln und Folgen