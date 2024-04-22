It's over, Loverboy & Gender Reveal in DubaiJetzt kostenlos streamen
Junges Geld - Uns gehört die Welt
Folge 6: It's over, Loverboy & Gender Reveal in Dubai
47 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 6
Chris und Diana Steiner sind mit Sohnemann in Dubai. Nach einem Tag mit Geschäftspartnern hat Chris für Diana eine besondere Überraschung vorbereitet. Sabrina Wlk ist mit ihren Freundinnen verabredet und hat zwei Nachrichten zu verkünden – eine traurige und eine überraschende. Nadja und Jürgen sind weiter in Thailand unterwegs. Beim Besuch eines schwerreichen Freundes aus Österreich kommen sie ins Staunen. Roland Ludomirska versucht seinen Käse im Bordell an den Mann zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Junges Geld - Uns gehört die Welt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4