Nicht identifiziertes Kriechobjekt/Hypno-Munki/Beschäftigt mit Nichts tun

StoryZoo & FriendsStaffel 6Folge 2vom 09.09.2024
Nicht identifiziertes Kriechobjekt/Hypno-Munki/Beschäftigt mit Nichts tun

21 Min.Folge vom 09.09.2024

Munki und Trunk sind tief beunruhigt, als ein Stein von selbst herumkrabbelt. Es ist eine Schildkröte! Sie haben so etwas noch nie zuvor gesehen und haben keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen - besonders, weil diese besondere Schildkröte die Angewohnheit hat, aus ihrem Panzer zu springen. Munkis schwingender Schwanz hypnotisiert versehentlich Trunk, sodass sie denkt, sie sei ein Affe. Während Munki versucht herauszufinden, was mit ihr los ist, hypnotisiert er versehentlich mehr seiner Freunde. Schliesslich begreift er, dass es lustig ist, bis die anderen Affen-Tiere anfangen, seine Bananen zu essen... Munki und Trunk langweilen sich! Trunk hat eine Vielzahl von unterhaltsamen Erlebnissen für sie, aber Munki möchte eigentlich keine davon machen. Trunk geht schliesslich die Ideen aus und verfällt in Verzweiflung, und es liegt an Munki, eine spassige Aktivität zu finden, um seinen Freund aufzumuntern.

StoryZoo & Friends
