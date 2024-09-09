Seltsamer Sud/Boom Crack/Munki kitzelnJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 3: Seltsamer Sud/Boom Crack/Munki kitzeln
Munki und Trunk machen herum und mischen seltsame Lebensmittelzusammensetzungen, als der Blitz einschlägt. Munkis Mischung verwandelt sich in einen Trank, der ihn grösser werden lässt, und Trunks macht sie kleiner. Zuerst sind sie begeistert von ihren neuen Grössen, aber sie wachsen und schrumpfen weiter und erkennen, dass sie neue Tränke brauchen, um sich wieder normal zu machen... Ein Sturm zieht auf, und Munki und Trunk wissen, dass Rocky, das Nashorn, grosse Angst vor Donner hat. Sie müssen Rocky beruhigen, indem sie seine Ohren mit Moos verstopfen. Leider wird Rocky vorher vom Donner erschreckt. Er gerät in Panik, gerät ausser Kontrolle und gräbt sich sicherheitshalber in einen Tunnel unter Humphs Rasen. Das ist ein Problem für Humph, der nicht allzu glücklich über seinen neuen Gast ist. Eine Feder von Mama Strauss löst sich und weht durch den Dschungel. Zufällig weht sie immer wieder an Munki und Trunk vorbei und kitzelt sie gnadenlos. Munki und Trunk schaffen es schliesslich, sie zu fangen, aber sie stellen fest, dass es keine sichere Möglichkeit gibt, eine Feder zu entsorgen.
