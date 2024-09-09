Willkommen im Dschungel/Ball/KompassJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 1: Willkommen im Dschungel/Ball/Kompass
Munki wird aus einem idyllischen Schlaf durch einen unerwarteten Besucher im Dschungel geweckt: Ein kleiner, süsser Welpe! Er gehört zu drei menschlichen Entdeckern, die ihr Lager direkt neben dem Lieblingsbaum von Munki und Trunk aufgeschlagen haben. Das ist ein Problem, denn alles, was die Entdecker wollen, ist Tiere zu sehen, und alles, was die Tiere wollen, ist nicht von den Entdeckern gesehen zu werden! Munki und Trunk stellen den Welpen Rocky dem Nashorn vor, aber Rocky hat Angst vor dem winzigen Welpen. MUNKI versucht, sie beide mit einem Ball spielen zu lassen, aber Rocky rennt weg, und Munki gibt auf. Rocky will den Ball jedoch wirklich haben und versucht ständig, sich heimlich anzuschleichen und ihn zu holen. Aber egal, was er versucht, der Welpe taucht immer wieder unerwartet auf und erschreckt das Nashorn. Die Tiere finden es lächerlich einfach, sich vor den Entdeckern zu verstecken, bis Simon, der Entdecker, einen Mega-Kompass erfindet, der jedes Objekt finden kann, das die Entdecker auf ihr Zifferblatt einstellen. Plötzlich wird es für Munki, Trunk und Tallbert viel schwieriger, nicht gesehen zu werden, bis Munki einen gefälschten Ersatzkompass herstellt, der die Entdecker wild in die Irre führt.
