Die Menschen richten ein Überraschungs-Geburtstagspicknick für Rita, die Entdeckerin, ein. Während die Tiere es untersuchen, zerstören sie versehentlich den Kuchen und verlieren alle Geschenke, die davonfliegen, nachdem Munki Luftballons daran gebunden hat. Tallbert und Ribbert müssen schnell einen Ersatzkuchen aus Schlamm und Steinen herstellen, während Munki Luftballons an Trunk bindet und sie benutzt, um den Geschenken nachzuschweben. Humph, das stachelige Wildschwein, wird noch mürrischer als üblich, als die Entdecker seine kostbare Rasenfläche entdecken und darauf Rasenspiele spielen. Munki und Trunk versuchen alles, um Humph zu beruhigen, werden jedoch immer wieder von den Spielen der Entdecker unterbrochen. Mirabelle, die Entdeckerin, ist entschlossen, ein Foto von einem Tier zu machen, und hat eine Kameraleiste am Rand einer Lichtung mit einer Banane in der Mitte aufgestellt. Munki möchte die Banane unbedingt haben und spielt ein eskalierendes Katz-und-Maus-Spiel mit Mirabelle, um sie zu bekommen.
