Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Die Granit-Poller von Lübeck: Ein neuer Fall für den Stein des Anstoßes!

Kabel EinsStaffel 2024Folge 16vom 02.05.2024
Die Granit-Poller von Lübeck: Ein neuer Fall für den Stein des Anstoßes!

Die Granit-Poller von Lübeck: Ein neuer Fall für den Stein des Anstoßes!Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 16: Die Granit-Poller von Lübeck: Ein neuer Fall für den Stein des Anstoßes!

46 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12

Lübeck macht momentan mit Steuerverschwendung von sich reden. Im Zuge der Sanierung der Jürgen-Wullenwever-Straße hat sie 350 Granit-Stelen entlang des Weges aufgestellt – alle zwei Meter eine. Die sollen verhindern, dass Autos auf dem Grünstreifen parken. Doch die Anwohner sind entsetzt – denn jetzt ähnelt ihre Straße einem Soldatenfriedhof! Der Bund der Steuerzahler meint: Hier werden Steuern zum Fenster rausgeworfen. Gibt es keine andere Lösung?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 6 Staffeln und Folgen