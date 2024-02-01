Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Deutsche Wirte und Kulinarik in den USA

Kabel EinsStaffel 2024Folge 4vom 01.02.2024
Folge 4: Deutsche Wirte und Kulinarik in den USA

46 Min.Folge vom 01.02.2024Ab 12

Die deutsche Küche erfreut sich auch in de USA großer Beliebtheit. Das K1 Magazin besucht zwei deutschstämmige Wirtsleute in New York. Warum kommen Schnitzel Bratwurst und Co. bei den US-Amerikanern so gut an?

